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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل خبير ألغام روسى بانفجار فى قره باغ

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
انفجار فى قره باغ
انفجار فى قره باغ
وكالات
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قتل خبير ألغام روسي بانفجار في منطقة ناجورني قره باغ التي كانت لأسابيع مسرحًا لمعارك دامية بين أذربيجان وأرمينيا، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وتعدّ هذه أول وفاة يعلن عنها رسميًا لعضو في قوة حفظ السلام الروسية التي جرى نشرها منذ نوفمبر، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وضع حدًا لستة أسابيع من المعارك بين باكو ويريفان، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وقتل هذا الخبير الذي لم يكشف عن اسمه، الخميس، خلال عملية نزع ألغام على طريق قرب مدينة شوشا الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة أذربيجان، كما أكدت الوزارة.

وقالت في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية الرسمية: «انفجر جهاز متفجر»، مضيفةً أن العسكري توفي «متأثرًا بجروحه» خلال نقله إلى المستشفى.

ومطلع نوفمبر، أسقطت أذربيجان عن طريق الخطأ مروحية روسية قرب حدودها مع أرمينيا، مما أدى إلى مقتل عسكريين روسيين.

وانفصل إقليم ناجورني قره باغ، وهو منطقة ذات أغلبية أرمنية في أذربيجان، عن باكو خلال حرب في أوائل تسعينات القرن الماضي خلفت حوالى 30 ألف قتيل.

وأسفر استئناف الاشتباكات بين سبتمبر ونوفمبر عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص من بينهم عشرات المدنيين، وينتشر منذ ذلك الحين في المنطقة نحو ألفي عسكري روسي كجزء من قوة لحفظ السلام.

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