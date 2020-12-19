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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «وأبحرت السفينة» بجزويت القاهرة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:54 ص
فيلم وأبحرت السفينة
فيلم وأبحرت السفينة
نضال ممدوح
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يُنظم نادي سينما جزويت القاهرة٬ بمقره الكائن في جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" 15 شارع المهراني الفجالة ــ رمسيس٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الإيطالي E La Nave Va أو "وأبحرت السفينة".

الفيلم من إخراج المخرج الإيطالي العالمي فريدريكو فلليني الذي يحتفل العالم بمؤيته هذا العام والذي احتفل به مهرجان القاهرة السينمائي ٢٠٢٠ وعرض عددا من أفلامه.

ويأتي عرض الفيلم في إطار احتفال جزويت الفاهرة بمؤية فللينى فى نادى سينما الجزويت٬ وذلك من خلال عرض أفلاما له لم يعرضها مهرجان القاهرة من بينها هذا الفيلم وهو من إنتاج عام ١٩٨٣. يظهر الفيلم براعة فللينى فى بناء عالم خيالى بالكامل بتقنيات بسيطة ولكن شديدة الإتقان قبل أن تدخل السينما فى الإنتاج الضخم لهذا النوع من الأفلام كما فى فيلم تايتنك ١٩٩٧.

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