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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الاستعدادات النهائية من محافظة القاهرة لنقل المومياوات الملكية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:33 ص
مومياء فرعونية
مومياء فرعونية
مصطفى عبدالله
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تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تنفيذ نافورة ميدان فم الخليج، ضمن الأماكن المخطط لتطويرها بخط سير المومياوت الملكية، وهي عبارة عن تصميم هرمي مضاء من الزوايا وتنساب المياه على المسطح الهرمي إلى أرضية النافورة، والشكل الهرمي يتكون من جرانيت بحوض زرع مضئ.

وأشارت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في بيان لها، إلى أنه تم تنفيذ أعمال التطوير خلال وقت وجيز من خلال عمل جاد، بالإضافة إلى عمل زيادة في المساحة الخضراء والتشجير بمحيط النافورة، لافتة إلى مشاركة المجتمع المدني في تكاليف تركيب الجرانيت والرخام.

وأضافت "عبدالمنعم"، أنه تم الانتهاء من أعمال طلاء كافة الأسوار، ورفع كفاءتها مع إزالة أي تشوهات من عليها مع طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير، وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة، كما تم توحيد الواجهات للعقارات والمحال بالميادين.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أنه يتم حاليًا استكمال دهانات أجسام وأسوار كافة الكباري الموجودة بالمسار من الداخل والخارج مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة ورفع كفاءتها بشكل عام، وكذلك رفع كافة الإشغالات وإعادة المظهر الجمالي والتشجير والتأكيد على مراجعة وحدات الإنارة والأعمدة وتحديثها، لافتة إلى أنه تم رفع "شاسيهات" الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المباني والعمارات التراثية، إلى جانب العناية بالمسطحات الخضراء، مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلائها بلون موحد، وذلك على طول امتداد خط سير المومياوات.

وعلقت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ماتم إنجازه بتطوير كوبري المانسترلي بنطاق حي مصر القديمة، والكوبري الواقع بخط سير مسيرة المومياوت الملكية، بأنه تم تطويره على غرار أهميته التراثية والتاريخية بتصميمه بطابع معماري مميز، والذي يقدم المنفعة للمواطنين العابرين لمنطقة أثر النبى وصولا إلى المقياس بمنيل الروضة ومروره بنهر النيل، مشيرة إلى أن ما تم من تطوير ومجهودات بذلت بمتابعة شخصية منها ومن حي مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاتة رئيس الحي.

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