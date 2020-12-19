جنوب أفريقيا تعلن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا

قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي، إن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "لقد عقدنا مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن أن علماء الوراثة لدينا هنا في جنوب أفريقيا قد اكتشفوا نوعا مختلفا من فيروس SARS-CoV-2، المسمى 501.V2".وأضاف الوزير أنه في العينات المأخوذة من الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة، يكون الحمل الفيروسي أعلى منه في المرضى المصابين بسلالات أخرى من فيروس كورونا، وهو ما يمكن أن يتسبب في انتشار العدوى بسرعة أكبر.وجاءت تصريحات الوزير بعد أيام من إعلان بريطانيا أيضا أنها اكتشفت سلالة جديدة من الفيروس تزيد من حالات الإصابة.