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سياسي

داليا زيادة: حديث البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بمصر يكشف موقف عدائى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:43 ص
داليا زيادة
داليا زيادة
محمد الشريف
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قالت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر اليوم هو حلقة في موقف عدائي أوروبي متصاعد تجاه مصر، على خلفية صراعات سياسية إقليمية بين مصر وبعض هذه الدول.

وأضافت داليا زيادة، للدستور، أن القرار يعدد انتهاكات حقوق إنسان منذ عهود رئاسية سابقة، ويعتمد بالكامل على تقارير لمنظمات حقوقية خارجية معروف للجميع أنها مدفوعة للعمل ضد مصر لخدمة مصالح وأغراض سياسية لدول تناصب مصر العداء أو لديها مصالح إقليمية متضاربة مع المصالح المصرية.

واشارت إلى أن فيه الكثير من التهديدات والتلميحات الغير مقبولة بالإضرار بمصالح مصر مع العالم، ومع الأسف فإنهم يستغلون ملف حقوق الإنسان في حربهم هذه، خصوصًا إلى أنه ملف عابر للحدود ويلاقي هوى لدى الرأي العام العالمي.

وتابعت "لعله أمر جيد أن سارع البرلمان المصري بالرد على قرار البرلمان الأوروبي بشكل حازم وقوي، لكن هذا ليس كافيًا"، مطالبة بأنه لابد أن يسارع أصحاب القرار في مصر باتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف الخطير بحيث تغلق الباب تمامًا على كل من يحاول استغلاله للضغط على مصر.

وأشارت إلى أن توصيات البرلمان الأوروبي وقراراته غير ملزمة لنا في مصر، لكن بالنظر إلى نسبة التصويت الكبيرة على هذا القرار ولهجته الحادة والتلميحات الواردة فيه، فهذا يعني أننا نواجه تهديد حقيقي بهدم علاقات دولية قضينا سنوات نبنيها في ظروف شديدة التعقيد والصعوبة، ولو حدث سيترتب على ذلك عزلة سياسية ثم مشكلات اقتصادية، مثلما هو الحال الأوروبي والأمريكي مع تركيا الآن على سبيل المثال. لهذا يجب الحذر وكلنا ثقة أن الدولة المصرية تتخذ كل الخطوات اللازمة لسد هذه الأبواب تمامًا في وجه من يحاولون استغلالها ضدنا.

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