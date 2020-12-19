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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:41 ص
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
وكالات
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رحبت وزارة الخارجية السعودية، بإعلان تشكيل حكومة يمنية جديدة، تنفيذا لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" قالت الخارجية السعودية في بيان: "نرحب بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، والإعلان منه عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني".

وأشارت الخارجية إلى أن هذه الخطوة تأتي "بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في أبين ونقلها إلى مواقعها المنتخبة".

وثمنت الوزارة "حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار"، مؤكدة أن "تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة اليمنية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة من 25 وزيرا، يترأسها رئيس الحكومة السابقة معين عبد الملك.

وتتكون الحكومة الجديدة من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض.

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