مختار عيسى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة

تحل الشاعر مختار عيسى٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أون لاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «عيس» قصيدة شعرية تحت عنوان: «لا تكشف عن شجر السر الحار».يشار إلي أن «مختار عيسى» سبق وصدرت له أعمال: «الساحة ـ كتاب أدبي غير دوري٬ خارطة للجرح٬ يحط اليمام على ضفتيك٬ العابر٬ ملتقى مرايا٬ أصفق للملائكة دون تحفظ٬ نزف وموسيقي٬ كأنه يومض لي ولا يكاد ينطفئ٬ ذكر ماتيسر من حديث الناقد٬ من أوراق الهزيمة٬ غلطة مطبعية٬ العودة».كما كتب أشعار وأغاني بعض مسرحيات الثقاقة الجماهيرية مثل: «الرجل الأحزن ـ حرية المدينة ـ مغامرة رأس المملوك جابر ـ مرافعات الولد الفصيح ـ اغتصاب».كما كتب بعض التابلوهات الشعبية لفرقة غزل المحلة للفنون الشعبية: «الماشطة ـ السبوع ـ المولد ـ الفرح الشعبي المحلاوي»، وغيرها.