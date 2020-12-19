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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. إنطلاق مهرجان سوهاج الأول للكتاب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:26 ص
مهرجان سوهاج
مهرجان سوهاج
نضال ممدوح
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تنطلق في التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر الجاري٬ فعاليات مهرجان سوهاج الأول للكتاب ــ دورة العراب ــ والتي تستمر حتي 2 يناير 2021 بمشاركة 30 ناشرًا مصريًا٬ والذي ينظّمه اتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع جامعة سوهاج أول معرض لبيع الكتب في محافظة سوهاج.

ويقام المعرض في مدينة ناصر، بمقر جامعة سوهاج القديم في الفترة من 23 ديسمبر 2020 حتى 2 يناير 2021، علمًا بأن المعرض متاح لجميع قراء محافظة سوهاج، وغير مقتصر على طلبة الجامعة فقط.

ويستقبل المعرض جمهوره من القراء يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتي السابعة مساءً، مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي المسموح والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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