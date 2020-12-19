نصرى: البرلمان الأوروبى يشن هجوم مسيس على مصر

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بجنيف، إن القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، هو بداية موجة من الترصد السياسي بالدولة المصرية عن طريق الملف الحقوقي نتيجة حدوث تغيرات سياسية كبيرة على الساحة الدولية وعلى رأس هذه التغيرات الإنتخابات الأمريكية وصعود الديمقراطيين إلي سدة الحكم في الولايات المتحدة.وأضاف نصري للدستور، أنه كما هو معروف للمجتمع الدولي الخلاف السياسي بين الدولة المصرية والديمقراطيين واتباع استراتيجية استخدام الملف الحقوقي لتصفية الخلافات السياسية بهدف حماية مصالحهم الإقتصادية والسياسية في دول المنطقة، مشيرًا إلى أن توقيت هذا الهجوم المسيس بهذا الشكل المكثف من البرلمان الأوروبي في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر يعكس بشكل واضح أتباع دول الاتحاد الأوروبي نفس النهج الأمريكي في التعامل مع الملف الحقوقي المصري وهو ما يعكس تبعية دول الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة في التعامل مع مصر وهو ما يعد ضوء أخضر للهجوم على الدولة المصرية.وأكد أن، الدولة المصرية نالت تقدير واستحسان من المجلس الدولي لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي من خلال آلية العرض الدوري الشامل وقبول مصر لأكثر من ٢٧٠ توصية من إجمالي ٣٧٢ بنسبة وصلت إلي ٧٢٪؜ من خلال مداخلات من ١٣٣ دولة أشادت ١١٠ دولة بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ معظم التوصيات التي قدمت لمصر ومن هذه الدولة انجلترا، الدانمارك، وفرنسا وهو ما يعكس التحول السريع في سياسة دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الدولة المصرية، معتمدين بشكل كبير على تقارير عدد من المنظمات الحقوقية الدولية ذات التوجه السياسي والتمويل المشبوه والتي فقدت جزء كبير من النزاهة والحيادية وأصبحت أداة سياسية تتعاون بشكل واضح مع بعض المنظمات الحقوقية الإخوانية والتي تتحرك بشكل مكثف داخل دوائر صنع القرار السياسي خاصة في ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وهي الدول صاحبة تأثير كبير في صنع القرار السياسي الأوروبي.وأوضح، أنه مازالت الدول الأوروبية تعيش حالة من السذاجة السياسية والانفصام في الشخصية في التعامل مع الملف المصري هذه الإدانة حصلت من قبل لكن سرعان ما تغير الأمر بعد تعرض فرنسا وبلجيكا لهجمات إرهابية في عام ٢٠١٥ وطلب المساعدة المصرية للقضاء على الإرهاب.وتابع أن "الدولة المصرية حصلت على شكر وإشادة من نفس هذه الدول في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين والتي تهدد الأمن القومي لدول الإتحاد الأوروبي وبرغم هذه المجهودات يعود الهجوم مرة أخري وهو أمر تعودنا عليه بعد ٣٠ يونيو من دول مغيبة عن الواقع السياسي والأمني في دول المنطقة والنتيجة فوضة عارمة المنطقة ودول تقف مكتوفة الأيدي لا تستطيع أي تغير الواقع المؤلم وتجاوزات وانتهاكات حقوقية وإنسانية لا تعد ولا تحصى في اليمن والعراق وسوريا وليبيا تتحملها هذه الدول التي وافقت على هذه المهزلة الانسانية دون أن تقدم أي مساعدة تذكر لهذه الشعوب البائسة".وأشار إلى أن ما يحدث هو سيناريو مكرر تعودنا عليه في الفترة الأخيرة متوقع أن يستمر لفترات مقبلة وهو أمر تستطيع أن تتعامل معه الدبلوماسية المصرية ولكن يجب أن يكون هناك تحرك حقوقي من خلال المنظمات الحقوقية المحلية مع إعطاء مساحة لبعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تتمتع بالنزاهة والحيادية لإعادة تقييم الملف الحقوقي المصري وتقديم التوصيات المناسبة لحل بعض المشاكل والسلبيات مع حتمية تحرك الدبلوماسية الشعبية متمثلة في البرلمان المصري المنتخب من خلال لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية لما له من تأثير على القاعدة الشعبية والبرلمانية في دول الاتحاد الأوروبي.وشدد نصري، علي ضرورة إنشاء منصة إعلامية مصرية في دول الإتحاد الأوروبي من شأنها الرد على كل التقارير الحقوقية التي تصدر عن مصر بلغات مختلفة لأن الإعلام أحد أهم القوي الناعمة والذي يستخدم بشكل مكثف للهجوم على الدولة المصرية وتحويل الخلاف الحقوقي إلي معركة سياسية الهدف منها هو تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي.