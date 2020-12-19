ممرضة أمريكية تفقد وعيها عقب تلقيها لقاح كورونا

فقدت الممرضة الأمريكية تيفاني دوفر، وعيها خلال إجراء مقابلة صحفية، عقب تلقيها لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا في مستشفى بولاية تينيسي.وأشارت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، التي نقلت الخبر، إلى أن «الحادث وقع خلال مقابلة أجرتها المرأة عقب تلقيها التطعيم».وأفادت الصحيفة بأن «الممرضة قالت للصحفيين، إنها أصيبت بالدوار، ثم فقدت الوعي».وأثناء المقابلة، قالت دوفر: «كما تعلم، جميع العاملين هنا سعداء جدًا بتلقي اللقاح، وأنا أعلم أنه حقًا... آسفة، أشعر بدوار شديد»، وبعد ذلك فقدت الوعي.من جهتهم، أكد الأطباء، أن هذه الحالة لا تتعلق بمكونات اللقاح، وأن السيدة أكدت، بعد تعافيها، أنها تعاني من حالات الإغماء أحيانًا عندما تشعر بالألم.وشددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن حالة فقدان الوعي يمكن أن تحدث نتيجة لأنواع مختلفة من التطعيمات أو الإجراءات الطبية، وعادة بسبب الألم أو القلق.وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، عن البدء بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، في عدد من الولايات، على أن تبدأ في أخرى لاحقًا.