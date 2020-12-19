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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحانات الفلسفة والمنطق والفيزياء.. اليوم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:30 ص
امتحانات التابلت
امتحانات التابلت
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء، في رابع أيام الامتحانات التجريبية الإلكترونية على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.

في ذات السياق، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، عن الاحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثالث التدريبي (١٧ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الاول الثانوي، وبلغت نسبة الحضور في اليوم الثالث للامتحان التدريبي ٩٦٪؜، وفي مادة الرياضيات ٥٦٩.٣٤٢ طالب، الرياضيات (لغة انجليزية) ٥٧.٧٩٢ طالب، الرياضيات (لغة فرنسية) ١،٨٦٧ طالب، اللغة الفرنسية (لغة ثانية) ٤٧٨،٦٥٨ طالب، اللغة الانجليزية (لغة ثانية) ١،٨٩٧ طالب، اللغة الالمانية (لغة ثانية) ١٠٢.١٩٥ طالب، اللغة الايطالية (لغة ثانية) ٤٠.٩٠٨ طالب، اللغة الاسبانية (لغة ثانية) ٥.١٣٢ طالب، اللغة الصينية (لغة ثانية) ٨٣ طالب

واعلن الوزير، ان مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح = ١.٢٥٧.٨٧٤ امتحان الكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، بإجمالي عدد الطلاب ٦٥٣ ألف طالب.

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