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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونسيون يتظاهرون للتنديد بـ«خطاب الكراهية والعنف»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
تونسيون يتظاهرون
تونسيون يتظاهرون
وكالات
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تظاهر العشرات للتنديد بخطاب "الكراهية والعنف داخل البرلمان" والمطالبة بسن قوانين للحد من هذه الظاهرة غداة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 2011.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ردد المحتجون من أمام مقر البرلمان شعارات من قبيل "شغل حرية كرامة وطنية" و"تونس حرة حرة".

وقالت عضوة جمعية النساء الديمقراطيات نبيلة حمزة: "أصبح البرلمان فضاء للعنف تجاه المرأة، ندعو البرلمان والسلطات والرئيس لاتخاذ القرارات الواضحة والدقيقة والعاجلة للحد من العنف داخل البرلمان وفي المجتمع".

وتأتي الاحتجاجات تلبية لدعوة من النقابة المركزية، والاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابة الصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات وعدد من منظمات المجتمع المدني "لوضع حد لخطاب العنف بين نواب البرلمان".

وتتهم المنظمات نواب الأحزاب الإسلامية ومنها "ائتلاف الكرامة" بالوقوف وراء بث هذه الخطابات.

وشهد البرلمان في الفترة الأخيرة خلافا حادا بين نائبين وصل حد الشجار وتبادل العنف وانتقدت الحادثة بشدة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام.

ويضم البرلمان التونسي كتلا نيابية مشتتة وشديدة الانقسام ما جعل مرور بعض القوانين يخضع لحسابات ومآرب سياسية وحزبية ضيقة.

وتتزامن الاحتجاجات مع الاحتفال باندلاع شرارة "الربيع العربي" في محافظة سيدي بوزيد في وسط البلاد والذي جرى الخميس في أجواء باهتة وسط احتجاجات مطالبة بالتنمية في عدد من محافظات البلاد.

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