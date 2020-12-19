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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

لغتى العربية.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية فى القلعة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:15 ص
لغتى العربية
لغتى العربية
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات وزارة الثقافة للإحتفال باليوم العالمى للغة العربية، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة ومعرض فني بعنوان "لغتي العربية"، فى العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٢ ديسمبر الجارى، بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباي بالقلعة.

تأتي الورشة ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافي منذ العام الماضي، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفني بالقطاع التي يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح.

ويقام على هامش الورشة معرض فني، يتضمن مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية بتصميمات متنوعة لجماليات الخط العربي، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية، مع إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والإلتزام بنسبة القوة الإستيعابية المقررة.

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