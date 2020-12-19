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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

تعرف على أولى قرارات اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:35 ص
اتحاد الكرة المصرى
اتحاد الكرة المصرى
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قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد توجيه الشكر للجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة في الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة، في أولى قرارات اللجنة الجديدة بعد تعيينها من قبل الفيفا خلفًا للجنة الخماسية.

وأضاف "مجاهد" أن الإجراء نفسه سيتبع مع الأقسام الأخرى، حيث سيتم بعدها مباشرة دعوة أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين.

ومن جانب أخر، قدم الدكتور جمال محمد علي، رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي كان من المفترض إقامتها الجمعة، وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.

وفي الوقت نفسه أرسل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد احتجاجا مماثلا باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبا إعادة المباراة للأسباب نفسها.

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