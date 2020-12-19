فرنسا تسجل 610 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد معدل الـ60 ألف حالة، إذ سجلت الوزارة 610 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60229.وأشارت الوزارة إلى أن 264 وفاة جديدة سجلت في المستشفيات، مقارنة مع 258 أمس الخميس، كما تم تسجيل 346 وفاة على مدى 3 أيام في دور المسنين، حسبما نقلت قناة «فرانس- 24» الإخبارية.وسجلت فرنسا أيضًا 15674 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضًا من 18254 إصابة أمس الخميس.وبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا بكورونا أكثر من مليونين و427 ألف إصابة بالفيروس.