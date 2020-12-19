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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض فيلم الحب فوق هضبة الهرم بسينما الهناجر.. الإثنين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:12 ص
فيلم الحب فوق هضبة
فيلم الحب فوق هضبة الهرم
نضال ممدوح
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في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية٬ بالذكرى الـ109 على ميلاد "أديب نوبل" نجيب محفوظ، تعرض سينما الهناجر ـ بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، في السادسة مساء الإثنين الموافق21 ديسمبر الجاري٬ فيلم "الحب فوق هضبة الهرم".

الفيلم مأخوذ عن قصة لـ"محفوظ"، وبطولة الفنان الراحل أحمد زكي، آثار الحكيم، ومن إخراج عاطف الطيب، يعقب عرض الفيلم ندوة مع الجمهور حول مختلف قضايا المرأة في أعمال نجيب محفوظ، تدير الندوة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتستضيف الناقد إسلام أحمد علي.

يدور الفيلم حول "علي" خريج كلية الآداب قسم التاريخ٬ توزعه القوى العاملة على إحدى المصالح الحكومية٬ ليتكدس وسط مئات الموظفين بلا عمل٬ طاقة معطلة كل ما تفعله توقيع الحضور والإنصراف٬ وما بينهما ساعات انتظار طويلة لما لا يأتي٬ فقط مراقبة المارة والفرجة على الفتيات٬ وصراع طوال الوقت بين رغباته الجنسية المكبوتة لكنه مطالب بالعفاف.

إلى أن تظهر "رجاء" فيشعر على بكيانه٬ لكنه في الآن ذاته يشعر بالعجز من فقره ومشكلات جيل بأكمله٬ لا يجد مسكن ملائم في متناول يده٬ فيلجأ للزواج سرا بحبيبته٬ ولا يجدان مكان يحتويهما إلا هضبة الهرم٬ لكن الشرطة تداهمهما وتتهمهما بالفعل الفاضح٬ وكأن كل مشكلات هذا الجيل من بطالة مقنعة٬ ومغالاة في طلبات الزواج والسكن ليست هي الفعل الفاضح!

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