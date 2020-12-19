رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الشئون الخارجية المغربى: نرفض القيام بدور «شرطى الهجرة» لحماية الحدود الأوروبية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:18 ص
ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
أ ش أ
طباعة
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يرفض القيام بدور "شرطي الهجرة" لحماية الحدود الأوروبية، مشددا على أن ادارة ملف الهجرة غير المشروعة مسئولية دول المنشأ ودول الوصول.

وقال "بوريطة"، خلال مؤتمر صحفي جرى عقب افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط، إنه من الخطأ وضع كل مشكلة الهجرة على بلدان العبور، رافضا تصور بعض الأوروبيين ان ترمي كرة ادارة ملف الهجرة إلى ملعب المغرب.

وشدد على أن المغرب لم يقبل ولن يقبل أن يتحول إلى "شرطي" لأحد، مضيفا: "إذا كانت الفكرة أن نحوّل دول العبور إلى شرطة للهجرة فهذا غير مقبول ولا يتلاءم مع مبادئ وفلسفة المغرب، ولا مع رؤية الملك محمد السادس لقضية الهجرة".

وأضاف "بوريطة"، أن للمغرب مسؤولية في ادارة ملف الهجرة، يقوم بها في حدود إمكانياته، مؤكدا أن بلاده "ستظل دائما شريكا مسؤولا في قضية الهجرة، لكن المسؤولية تقتضي كذلك الحديث الصريح عن أننا إذا لم نواجه شبكات الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر بشكل منظم ومنسق في إطار المسؤولية المشتركة فإننا لن نصل إلى حل"، بحسب تعبيره.

وكانت مفوضة شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إيفا يوهانسون، زارت الرباط هذا الشهر، بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لمجموعة الدول الـ 27 بإعادة المهاجرين إلى المغرب، في مواجهة زيادة عدد الوافدين على جزر الكناري الإسبانية. ورفضت وزارة الداخلية المغربية ذلك.

وكان ملف الهجرة غير الشرعية عاد إلى الظهور بين المغرب وإسبانيا بعد وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين بشكل غير مسبوق إلى سواحل جزر الكناري؛ والذي وصل منذ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 20 ألف مهاجر، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسباني إلى زيارة المغرب.

موضوعات متعلقة

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

ميلانو تشهد أشد زلزال منذ عدة قرون

خاص.. أول تعليق من وزير الشباب على تعيين لجنة جديدة للجبلاية

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 19-12-2020

فتاة جزائرية تقرر التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ خطيبها

تعرف على أولى قرارات اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة

ثلوج كثيفة تصيب حركة المرور بالشلل في اليابان

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس بالمسرح الكبير.. اليوم

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا

العرض المسرحى «الحب المحرر» بالهوسابير.. الليلة

بدء فعاليات ورشة استخدامات الألوان الأكريليك ببيت السنارى