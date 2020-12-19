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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو: كندا ستحصل على مئات الآلاف من لقاح فايزر فى يناير

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:33 ص
جستن ترودو
جستن ترودو
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إن هناك سببا للتفاؤل في عام 2021 الآن حيث من المتوقع وصول مئات الآلاف من جرعات لقاح شركة فايزر-بيونتيك في وقت مبكر من العام الجديد.

وقال ترودو- في تصريحات للصحفيين في أوتاوا - إن الحكومة تلقت اليوم بأن شركة فايزر ستشحن 125 ألف جرعة لقاح أسبوعيا في يناير 2021 لمجموع 500 ألف جرعة مخصصة بشكل أساسي للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وطويلة سكان دار الرعاية المدى. التزمت شركة فايزر بالفعل بتقديم 249 ألف جرعة لكندا في ديسمبر.

ومن المتوقع أن يتم تطعيم ما يقرب من 375 ألف كندي بجرعتين من جرعة لقاح فايزر بحلول نهاية يناير.

كما تتوقع كندا أيضا تسليم 168 ألف جرعة هذا الشهر من لقاح موديرنا، وهو ما يكفي لتطعيم حوالي 84 ألف شخص. ولا يزال منتج شركة موديرنا في انتظار الموافقة التنظيمية لهيئة الصحة الكندية.

وقال ترودو: "هذه أكبر حملة تطعيم شهدتها بلادنا على الإطلاق. أعلم أن لدينا الخطة الصحيحة والخبرة التي نحتاجها".

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