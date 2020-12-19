تونس تسجل 58 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:15 ص
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف و90 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1616 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 116 ألفًا و582 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1616 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 116 ألفًا و582 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.