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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تسجل 58 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:15 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف و90 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1616 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 116 ألفًا و582 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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