تونس تسجل 58 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف و90 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1616 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 116 ألفًا و582 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.