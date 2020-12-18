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مصر

محمد سالم: تطوير منظومة المحميات أحد أدوات نشر الثقافة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:53 م
المحميات
المحميات
أريج الجيار
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قال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن إعلان منطقة تراث عالمي أو ثقافي يتم من خلال لجان متخصصة لتصنيفها، وتحديد الأنشطة التي تمارس بها لإستدامة مواردها، وردع المخالفين ومن يتهاون في استخدام موارد المحميات، منوهًا إلى أن المحميات متاحة بضوابط لكل الأنشطة.

وأوضح رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، خلال ندوة «المحميات الطبيعية في مصر» في الصالون الثقافي البيئي، أن أحد الأدوات لنشر الثقافة بين النشئ تطوير منظومة المحميات، والشباب يقوم بعمل تطوعي داخل المحميات لنشر ثقافة التطوع والحفاظ على البيئة.

وأكد «سالم»، أن الثقافة السائدة عن السكان المحليين لديهم موروث ثقافي يقدس حماية البيئة والسكان المجاورين، ولذلك بعض المحميات مجاورة للسكان، ولم تأثر عليهم.

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