إصابة محافظ الإسكندرية بكورونا

أعلنت محافظة الإسكندرية، إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.

وقالت المحافظة في بيان إنه حرصا من المحافظة على طمأنة مواطنى الإسكندرية نود التأكيد أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد.

وأكد البيان خالص الدعوات المخلصة بالسلامة والشفاء العاجل للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وخالص الأمنيات بالعودة سريعًا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة الوطن والمواطن السكندرى.