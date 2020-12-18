رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة محافظ الإسكندرية بكورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:39 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
طباعة
أعلنت محافظة الإسكندرية، إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.
وقالت المحافظة في بيان إنه حرصا من المحافظة على طمأنة مواطنى الإسكندرية نود التأكيد أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد.
وأكد البيان خالص الدعوات المخلصة بالسلامة والشفاء العاجل للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وخالص الأمنيات بالعودة سريعًا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة الوطن والمواطن السكندرى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

سقوط عصابة «دكشة» بالبحيرة.. والنيابة تُصدر ضدها قرارًا

خاص.. أول تعليق من وزير الشباب على تعيين لجنة جديدة للجبلاية

محمد منير يعود لمنزله وحالته الصحية مستقرة

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

تعرف على أولى قرارات اللجنة الثلاثية الجديدة لاتحاد الكرة

ثلوج كثيفة تصيب حركة المرور بالشلل في اليابان

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

اسأل طبيب.. فيتامين «د» لا يؤثر على علاج كورونا

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

مختار عيسى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة

الأربعاء.. إنطلاق مهرجان سوهاج الأول للكتاب

لغتى العربية.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية فى القلعة

عرض فيلم الحب فوق هضبة الهرم بسينما الهناجر.. الإثنين