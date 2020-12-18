محمود التهامى يطرب جمهور دار الأوبرا

أحيا الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مدرسة الإنشاد الديني، مساء الجمعة، حفلًا غنائيًا ناجحًا على مسرح دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من عشاق الطرب والفن الراقي الأصيل.وقد قدم "التهامي"، خلال الحفل باقة من أجمل قصائده وسط تفاعل وإعجاب الحضور، من بينها "امدح المكمل، ليتك تحلو، قاضى الغرام، رسمتك، البردة، ياهو، صعايدة يارسول الله، مصر هنا، قمر".وشارك في الحفل خريجين الدفعة الثامنة والتاسعة من مدرسة الإنشاد، والموهبتين الصاعدتين يس، وثائر محمود التهامي.من جانبها صرحت مديحة عاشور، المسئول الإعلامي، بأن التهامي بصدد إعداد العديد من المفاجآت والمشروعات الفنية الجديدة لجمهوره وسوف يتم الإعلان عنها في وقتها.