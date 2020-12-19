بعد غياب 6 سنوات.. المطربة السورية لينا شاماميان تشعل مسرح الزمالك (صور)

أحيت المطربة السورية لينا شاماميان حفلًا غنائيًا علي خشبة مسرح الزمالك بحضور جماهيري كبير بعد غياب 6 سنوات، وقدمت لينا العديد من أشهر أغانيها، بالإضافة إلى بعض الأغاني التراثية، حيث قدمت« بالي بالي معاك، لما بدا يتثني، هنعيش ونشوف، على موج البحر، البحر بيضحك ليه»، وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.يذكر أن لينا شاماميان شاركت مؤخرًا خلال فعاليات مهرجان القاهره السينمائي في دورته 42 عبر تقديمها لأغنية «يأترى»، بالفيلم الفرنسي Gagarine.وأعادة «لينا» الحياة من جديد لمسرح الزمالك، كأول حفل غنائي جماهيري في المكان الشهير فيما مضى باحتضانه حفلات كوكب الشرق أم كلثوم في الخمسينيات والستينيات، والذي تمت إعادة افتتاحه مرة أخرى مجددًا لاحتضان سلسلة من الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الجماهيرية، تحت إدارة الفنان طارق صبري، منها مسرحية «رابونزل بالعربي» للفنانة مروة عبدالمنعم.لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها 4 ألبومات: «هالأسمر اللون»، و«شامات»، و«غزل البنات»، وطرحت آخر ألبوماتها «لونان» منذ أربع سنوات، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية «تذكري».