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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 19-12-2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 19-12-2020، ارتفاعًا طفيفًا وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

محليًا، بلغت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، ارتفاع ملحوظ بعد أن سجل سعر جرام الذهب 823 جنيهات لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.

ويرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-12-2020

- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 705 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 823 جنيهات.

- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 940 جنيهًا.

و تواصل أسعار الذهب في مصر صعودها لليوم الرابع على التوالي، خلال تعاملات اليوم السبت، حيث زاد سعر الجرام 4 جنيهات دفعة واحدة.

وتشير التوقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأنه من المرتقب أن يواصل سعر الذهب ارتفاعاته خلال الأسبوع الحالى، مدعومًا بتراجع سعر الدولار وانتشار جائحة كورونا بشكل قوي.

ويتوقع المحللون الإقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.

وعلي المستوي العالمي، قال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، إن "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب".

وأضاف: "لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي".

جدير بالذكر أن الطلب على الذهب يرتفع والذي يعدّ ملاذًا آمنًا عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات.

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