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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:57 م
تشميع منشآت مخالفة
تشميع منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية
هبه عويضه
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أغلق حي ثان المنتزه بالإسكندرية، 4 منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال حملة موسعة مساء اليوم الجمعة، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية والمرور على المقاهي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق (4) أربع منشآت وهي: سنتر بشارع متفرع من شارع محمد حسنين هيكل بمنطقة المندرة بحري، وسنتر في تنظيم3 شارع 515 خلف شارع محمود جمعه خلف أسواق الشريف، وبلاي ستيشن في 516 المتفرع من شارع 6 أكتوبر بمنطقة العصافرة بحري، وكافيه بشارع إدريس بمنطقة المندرة بحري.

جاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي (مدير إدارة الخدمات، العضو القانوني، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، ممثل إدارة إشغال الطريق) في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية
إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية
إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية
إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية
إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية
إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية
إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية
إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية
إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية
إغلاق وتشميع 4 منشآت مخالفة بشرق الإسكندرية

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