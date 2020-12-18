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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر أكاذيب «الإرهابية» لبث الخوف.. انقطاع الأكسجين عن مصابي كورونا بمستشفى العريش

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:51 م
الإخوان
الإخوان
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تواصل جماعة الإخوان الإرهابية، وأبواقها الإعلامية خارج مصر، حملتها التحريضية ضد الدولة المصرية، واستعانت خلال حربها الضخمة والشرسة بجميع وسائل الكذب والفبركة والتحريض، لصنع حالة من الخوف والرهبة لدى المصريين، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وآخر أكاذيب الإرهابية كان الترويج لشائعة تسجيل عدد كبير من الوفيات في قسم العزل الصحي لمصابي كورونا بمستشفى العريش العام، بمحافظة شمال سيناء، نتيجة انقطاع الأكسجين عن القسم بشكل مفاجئ.

ونفت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ما تردد عن انقطاع الأكسجين بمستشفى العريش العام ووفاة 7 أشخاص بالعناية المركزة.

وقال الدكتور أحمد منصور مدير المستشفى بأن رصيد خزانات الأكسجين يحتوي على 22200 لتر ولا يوجد نقص بالاكسجين نهائيًا، مؤكدًا أن التيار الكهربائي لم ينقطع نهائيًا عن المستشفى.

وأفاد بيان مديرية الصحة بأن المستشفى تتبع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعامل مع حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، وتوفر الأدوية والمستلزمات طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.

كما أهابت مديرية الصحة بالمحافظة، المواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات.

وتابع البيان، أن الأدوية والمستلزمات متوفرة طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، كما تهيب مديرية الصحة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وفى حالة وجود أى استفسار الاتصال بإدارة الطب الوقائى والعلاجى على الأرقام 0683327895 و063328471.

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