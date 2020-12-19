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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 19-12-2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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تباين سعر الريال السعودي في بعض البنوك المصرية العاملة اليوم السبت 19-12-2020، خلال التعاملات المبكرة من الصباح.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، في السوق المحلي المصري اليوم، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ويرصد لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-12-2020

جاء سعر الريال فى البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيعى وتداول في ثاني أكبر بنك حكومي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وعن سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي، جاء عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بينما سجلت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع فيما تداول فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

كما حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وعرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما جاء فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.

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