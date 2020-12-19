«العدس لجلب المال».. أغرب احتفالات الدول برأس السنة



أيام قليلة وتحتفل شعوب العالم برأس السنة الميلادية، والتي يأمل الكثيرين، أن يأتي العام الجديد محملًا بالخير عكس ما شهده العالم في عام 2020، حيث تفشى فيروس كورونا، وحرق الغابات، وغيرها من الكوارث التي هددت العالم.



وتختلف عادات الاحتفال برأس السنة من دولة الى أخرى، حسب عاداتهم وتقاليدهم المعتادة، فكل دولة من الدول تختلف في تجهيزاتها واستعداداتها لمثل هذه الاحتفالات التي ينتظرها الجميع.



ونرصد في هذا التقرير أغرب عادات الدول للاحتفال بأعياد "الكريسماس" ومنها:



إسبانيا

«تناول العنب».. إسبانيا

من عادات الشعب في إسبانيا في الاحتفال برأس السنة، هو تناول 12 حبة عنب، لكل ساعة حتى منتصف الليل، وكل حبة ترمز إلى الحظ السعيد في شهور العام الـ12 المقبلة.



وفي المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة يجتمع الناس في الميادين والساحات الكبرى من أجل تناول العنب معًا.

كولومبيا

«حقائب فارغة».. كولومبيا

يحمل الناس في كولومبيا حقائب سفر فارغة في الأحياء المجاورة خلال رأس السنة، من أجل تمني عام مقبل حافل بالرحلات والتجارب الجديدة.



إيطاليا

«العدس».. إيطاليا

الطعام هو الشيء المقدس لدى الإيطاليين، وغني عن القول أن موائد الإحتفالات، ولا سيما في ليلة رأس السنة، تعد جيدًا بمختلف أنواع الطعام.



ومائدة رأس السنة خصوصًا لا بد من أن تشتمل على أطباق العدس، وهذا بسبب إعتقاد الإيطاليين بأنه يجلب الرخاء المالي.



اليابان

«تصفية الديون».. اليابان

بداية العام في اليابان تمثل عيدًا تتم فيه تصفية الديون وإعادة القروض، حتى يتمكن الدائن من بدء العام الجديد.

الفيلبين