رغم كورونا.. افتتاح 16 فندقا خلال 2020

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا وتداعياتها عالميًا، إلا أن قطاع السياحة قام بافتتاح 16 فندقًا (2613 غرفة فندقية) بجنوب سيناء ومرسى علم والساحل الشمالي ومرسى مطروح.‏وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه تم إعداد الرؤية التخطيطية لتطوير منطقة سيوة، بالإضافة إلى المشاركة في مراجعة الرؤية التخطيطية المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "مدينة سانت كاترين"، وإدراجها كمنتج سياحي جديد يتم الترويج له.‏وقد شاركت الوزارة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في دراسات مخطط تطوير القاهرة التاريخية وآليات تنفيذه، كما تم إعداد قواعد البيانات الجغرافية GIS لكافة الارتباطات والمشروعات القائمة بالمناطق السياحية ولاية الهيئة بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة التصرف في أصول الدولة.كما تم دراسة وإجراء المراجعات والاعتمادات الفنية لعدد 492 مشروع سياحي وخدمي بمناطـق التنمية الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة خليج العقـبـة والبحر الأحمر ورأس سدر والعين السخنة.