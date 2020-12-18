«السياحة» تمنع إقامة احتفالات في رأس السنة

طلبت وزارة السياحة من كافة المنشآت السياحية والفندقية عدم إقامة أية فعاليات (ثقافية – سياحية) أو احتفالات خلال فترة رأس السنة، ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.جاء ذلكً خلال الخطاب الذي تم تعميمية على المنشآت السياحية، والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه وينص على تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء أثناء انعقاد اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، والتوجيه باتخاذ اللازم نحو تعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية بما يلي:1- التأكيد على ضرورة عدم وجود أية فعاليات «ثقافية – سياحية»، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.2- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.وقال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، إن هذا القرار يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي تم اتخاذها بناء على تعليمات اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتي انعقدت يوم 8 ديسمبر الماضي.وطالب «العاصي» خلال الخطاب الذى أرسله للمنشآت السياحية والفندقية أمس الخميس، بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.