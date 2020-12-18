سالم: الأماكن المعلنة كمحميات طبيعية تغطي 15% من مساحة مصر

قال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن المحميات الطبيعية في مصر تغطي 15% من مساحة مصر طبقا لما ذكرته الاتفاقيات الدولية، وتستهدف وزارة البيئة زيادة عدد المحميات مع مراعاة كفاءتها، منوها بأن مصر من أقل الدول في المساحات المعلنة بين دول العالم مساحة في المحميات.وأوضح رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، خلال ندوة "المحميات الطبيعية في مصر" بالصالون الثقافي البيئي، أن هناك طفرة باهتمام وزارة البيئة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لزوار المحميات، منوها بأن البنية التحتية أحد أهم محاور تطوير المحميات بشكل ملائم داخل المحميات، وجود مظلات وأماكن الزوار لتوعيتهم، وتوجيههم للأماكن الملائمة.وتابع "سالم"، أن الوزارة تهدف إلى استمتاع المواطنين بثرواتهم الطبيعية، دون المساس بمواردها، والاهتمام بسلامة الزوار.