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مصر

«الزراعة» تتابع سير عمليات توزيع الأسمدة بكفر الشيخ

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:08 م
الأسمدة
الأسمدة
عبدالناصرمحمد
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قام وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يترأسه الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بزيارة تفقدية إلى محافظة كفر الشيخ، زار خلالها مديرية الزراعة وعدد من الجمعيات الزراعية والحقول، للوقوف على حالة الزراعات الشتوية، ومتابعة سير العمل بالإدارات الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقيادات الوزارة بالمرور الدائم والمستمر على المحافظات والتواصل المباشر مع المزارعين، والوقوف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل سريع.

واستهدفت الزيارة التأكد من سير عمليات توزيع الأسمدة دون مشاكل وحالة الزراعات الشتوية لمحاصيل: القمح والفول، فضلا عن المرور علي الحقول التي تستخدم الري الحديث والمطور، فضلا عن سير العمل فيما يتعلق بكارت الفلاح الذكي، كذلك التأكيد علي اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والاهتمام بالقطاع الزراعي الحيواني والداجني.

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