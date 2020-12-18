«عمال مصر» يدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العامة الـ27، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية، إدانته للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن معلومات غير حقيقة.وقال الأمين العام الاتحاد محمد وهب الله، إن هذا التوجه من جانب البرلمان الأوروبي يعبر عن أهداف سياسية، وتناسى وتغافل دور مصر المحوري الحرب والقضاء على الإرهاب والإرهابيين، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية بل والعالم، وكذلك تناسى السياسات المصرية الجديدة التي تتبنى برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين وفي القلب منهم العمال في ظل جائحة كورونا.وبرهن على ذلك بحجم المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل، وكذلك ببرامج الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطنين باعتبارها جميعا حق أساسي من حقوق الإنسان لم يتطرق إليها البرلمان الأوروبي خلال عرضه لحالة مصر، وكذلك جهود الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، ومكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية، وكذلك جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بالتزامن مع طفرة التنمية التي لم تتوقف حتي في ظل أزمة كورونا.ودعا الاتحاد العام، البرلمان الأوربي إلى مراجعة أفكاره تجاه دولة محورية ورائدة بحجم مصر حفاظًا على العلاقات التاريخية مع بلدان أوروبا، وترسيخ مبادئ التعاون وبناء الثقة من أجل العمل المشترك لمواجهة الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء العالم.