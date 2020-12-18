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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سويسرا ترفع النمسا من قائمة مخاطر السفر بعد انخفاض متوسط الإصابات بكورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:39 م
جريدة الدستور
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تلقت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الجمعة، إخطارا من الحكومة السويسرية برفع جميع الولايات الفيدرالية النمساوية من قائمة المناطق الخطرة فى السفر إليها اعتبارا من يوم غد السبت.

وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية اليوم الجمعة إن سويسرا – قبل القرار الجديد – كانت تضع ولايات النمسا العليا وسالزبورج وكارينثيا وستيريا على قائمة المخاطر الخاصة بالاتحاد السويسري والمتعلقة بالسفر والسياحة.

وأضافت المصادر أن سويسرا سوف تسمح بالدخول من جميع أنحاء النمسا اعتبارًا من يوم غد السبت دون الالتزام بالحجر الصحي، لافتة إلى أن النمسا مازالت تحتفظ من جانبها بتطبيق التزام الحجر الصحي لمدة عشرة أيام للقادمين من سويسرا وفق قرارات تخص جميع دول الجوار.

وأشارت إلى إمكانية إنهاء الحجر الصحي مبكرًا بإجراء اختبار كورونا اعتبارا من اليوم الخامس للحجر الصحي.

يشار إلى أن سويسرا تقوم بانتظام بتحديث قائمتها الخاصة بالبلدان المعرضة للخطر بناءً على معدل الإصابة خلال 14 يومًا.

يذكر أن معدل الإصابة في 14 يومًا بلغ حاليًا 665 إصابة لكل 100 ألف نسمة في سويسرا بينما يبلغ 472 إصابة في النمسا.

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