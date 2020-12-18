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عالم

رئيس الوزراء اليمني: حكومة الكفاءات السياسية ستعمل على وحدة الصف الوطني

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:36 م
الدكتور معين عبدالملك
الدكتور معين عبدالملك
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أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة والتي صدر بشأنها قرار من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن رئيس الوزراء، قوله إن الحكومة اليمنية الجديدة لن تدعي انها لديها حلول سحرية لكنها بدعم ومشاركة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، وإسناد الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، على ثقة أنها ستكون عند مستوى التطلعات الشعبية المعقودة عليها، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة حتما ستؤدي إلى تسارع استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة سيطرة الدولة على جميع الأراضي اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، والقضاء على التهديد الإيراني لدول الجوار، وكذا تأمين الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم.

وقال عبد الملك إن "قدرنا ومسؤوليتنا تحتم علينا فِي هذه المرحلة الصعبة وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات، ان نضع خدمة المواطن في أولى أولوياتنا وواجبنا فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية على تخفيفها وإزالتها وتحسين مستوى الحياة والمعيشة اليومية في جميع الجوانب".

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