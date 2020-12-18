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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا تحظر الألعاب النارية خلال أعياد الميلاد في خضم جائحة كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:40 م
الألعاب النارية
الألعاب النارية
وكالات
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مع فرض حظر على استخدام الألعاب النارية عشية رأس السنة، تحاول السلطات الهولندية دفع المواطنين لتسليم ألعابهم النارية، والألعاب الأخرى المسببة للضوضاء، وإلا سيتعرضون لغرامة.

وجاء في أحد التحذيرات على الموقع الالكتروني لمدينة أمستردام "ألعاب نارية بالمنزل؟ احضرها ولا تخاطر بالتعرض لغرامة".

وحظرت هولندا حيازة وشراء ألعاب نارية واستخدامها اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري.

والألعاب النارية أمر شائع للغاية في هولندا، لكن السلطات تتخوف من أن تكون القفزة السنوية في حالات الإصابة جراء هذه الألعاب، كبيرة للغاية بالنسبة لنظام صحي هو بالفعل يتعرض لضغوط شديدة جراء جائحة فيروس كورونا.

كما تحاول لاهاي وروتردام وأوترخت السيطرة على الألعاب النارية بالمدينة، وفقا لوكالة أنباء "أيه إن بي".

وتم إنشاء مراكز لجمع هذه الألعاب في أربع مدن. ويسمح لكل فرد أن يسلم ما يصل إلى 25 كيلوجراما من الألعاب النارية بدون التعرض لأي غرامات، وفقا لوكالة "أيه إن بي".

ودخل المستشفى أو مركز طبي، حوالي 1300 شخص عشية رأس السنة الماضية.

وأبلغت خدمات الإسعاف والشرطة عن وقوع هجمات بألعاب نارية خلال الاحتفالات العام الماضي.

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