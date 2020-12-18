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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:48 م
برنامج تنشيط الرياضة
برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم الجمعة، برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالمحافظة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

ونظم البرنامج بكورنيش النيل، وحديقة فريال، ويتم تنفيذه كل يوم جمعة خلال الفترة الصباحية، ويهدف إلى خدمة راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضة وممارسة التمارين الرياضية بصفة مستمرة، والدعوة مفتوحة لمشاركة أكبر عدد بالمجان.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.
«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)
«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)
«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)
«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)
«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)
«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)
«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)
«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)
«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)
«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)

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