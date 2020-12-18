«شباب أسوان» تواصل برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية (صور)

نظمت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم الجمعة، برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالمحافظة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.ونظم البرنامج بكورنيش النيل، وحديقة فريال، ويتم تنفيذه كل يوم جمعة خلال الفترة الصباحية، ويهدف إلى خدمة راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضة وممارسة التمارين الرياضية بصفة مستمرة، والدعوة مفتوحة لمشاركة أكبر عدد بالمجان.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.