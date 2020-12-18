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عالم

زيادة رسوم الدفن في تركيا إلى 2200 ليرة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:54 م
زيادة رسوم الدفن
زيادة رسوم الدفن في تركيا
منار أحمد
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أصدرت بلدية إسطنبول الكبرى، قرارًا بزيادة رسوم الدفن لترتفع إلى 2200 ليرة تركية، وكذلك زيادة أسعار المقابر لتصل إلى 37 ألف ليرة تركية، مع الارتفاع الكبير في الوفيات بين أهالي إسطنبول بسبب تفشي وباء كورونا في المدنية بصورة مرعبة، حسب تقارير سابقة لإدارة المقابر.

وبحسب موقع تي 24 التركي، ناقش مجلس البلدية خلال الجلسة بعض المقترحات بشأن رسوم الدفن وأسعار المقابر، ليرتفع سعر الدفن في المقبرة المكونة من طابق واحد من 1600 ليرة إلى 1750 ليرة تركية، أما المكونة من طابقين فقد ارتفع من 2000 إلى 2200 ليرة.

وبالنسبة للمقابر العائلية أو الجماعية، فتتراوح تكلفة الأرض من 6 آلاف إلى 6 آلاف و600 ليرة، وسيرتفع سعر الأرض المحيطة بالمقبرة من 17 ألفًا إلى 18 ألفًا و700 ليرة، ليزيد سعر المقبرة من 34 ألفًا إلى 37 ألفًا و400 ليرة.

وعن أسعار الدفن في المقابر ذات الوضع القروي، فبقي سعرها ثابتًا عند 100 ليرة. وارتفعت تكلفة قطعة الأرض المحيطة بالمقبرة من 1100 ليرة إلى 1200 ليرة، بينما زاد سعر المقبرة من 2200 ليرة إلى 2400 ليرة.

أما عن الدفن في مقابر الأقلية، فلم يزيد سعر مكان الدفن عن 500 ليرة. لكن سعر قطعة الأرضة المحيطة بالمقبرة ارتفع من 4 آلاف و400 ليرة إلى 4 آلاف و800 ليرة، وزاد سعر المدفن من 7 آلاف و150 ليرة إلى 7 آلاف و800 ليرة.

يذكر أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 16121 شخصًا، وفقًا للبيانات الحكومية أيضًا، بينما بلغت إجمالي الإصابات في تركيا مليونًا و928 ألفًا و165 شخصًا.

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