محمد الباز عن «سيدة الكرم»: ضحية.. ولو مسلمة لصدر نفس الحكم

أعلن الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، تضامنه مع سعاد ثابت المعروفة باسم «سيدة الكرم»، بعد الحكم الصادر ببراءة المتهمين المعتدين عليها والمتورطين في تجريدها من ملابسها.





وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، إن هذه السيدة ضحية لقانون أعمى لا يفرق، خاصة وأن المحكمة تصدر حكمها وفقا لما لديها من أوراق، مشيرا إلى أنه لو كانت هذه السيدة مسلمة وتم الاعتداء عليها من مسيحي لصدر نفس الحكم في القضية لأن المحكمة تحكم وفقا لما لديها.





ولفت إلى أن خطاب الدولة المعلن يؤكد عدم التمييز بين المسلم والمسيحي، وأن أي مسجد يبنى تبنى أمامه كنيسة، ولا توجد أزمة لدى الدولة مع أي فئة من الفئات.



