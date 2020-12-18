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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

أفضل 5 أفلام لقضاء عطلة الكريسماس في المنزل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:05 م
أفلام لقضاء عطلة
أفلام لقضاء عطلة الكريسماس
إسلام جمال
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أيام قليلة ويحتفل العالم بقدوم العام الجديد، والذى يأمل البعض أن تكن أكثر راحة من 2020 التى تفشى فيها فيروس كورونا.

ولهذه الأيام طقوس أخرى، حيث يربطها الكثيرين بمشاهدة الأفلام السينمائية، والتى كفيلة أن تعود بك للزمن الجميل، فعندما يتعلق الأمر بليالي الشتاء الباردة، فإن البقاء في المنزل ومشاهدة الأفلام أمر مهم للبعض، خاصة أفلام الرومانسية التي تشعرنا بالدفء.

وتشكل فترة الكريسماس مناسبة للشعور ببهجة العيد، وحماسة قدوم عام جديد، هذه الحماسة التي لا تكتمل سوى بمشاهدة فيلم عن هذه المناسبة، نرصدها لكم فى هذا التقرير:


«Christmas at Pemberley Manor»

يعتبر أجمل فيلم رومانسي لسنة 2018، والذى حظى بإعجاب الجمهوربشكل كبير، يحكي قصة منظمة أحداث في نيويورك، إليزابيث بينيت، مع اقتراب عيد الميلاد تم إرسالها إلى بلدة صغيرة وجذابة لتنظيم مهرجان العطلة، لتبدء قصة الحب والرومانسية بأجواء الكريسماس.
أفضل 5 أفلام لقضاء

« A Christmas Carol»
يعد واحد من الأفلام المفضلة لدى الكثيرين، والذي يروي قصة إبنيزر الشخص البخيل الذي يري أن أجواء الكريسماس مملة وسيئة إلى أن يزوره أحد شركائه القدامي ويخبره أنه سوف يزوره ثلاثة أشباح يأخذوه في جولة بين الماضي والحاضر والمستقبل حتى يتغير.
أفضل 5 أفلام لقضاء
«Four Christmases»
تدور أحداث الفيلم حول زوجين يرغبان في قضاء الكريسماس مع عائلتهم ولكن المشكلة أن الآباء منفصلون عن زوجتهم، وعندها يواجهون الكثير من الصعوبات من أجل أن تتجمع الأسرة من جديد خاصة وأجواء التوتر تسيطر عليهم.
أفضل 5 أفلام لقضاء
« Home Alone»
يعتبر من أكثر افلام الكريسماس شهرة، تدور أحداث الفيلم حول كيفين البالغ من العمر ٨ سنوات بعد أن يقوم بعمل التحضيرات مع والدته للسفر إلى باريس مع العائلة ينام بمفرده في غرفة عليا، ولكنه يستيقظ ولا يجد أحد في المنزل بسبب مغادرة الأسرة ونسيانه.
أفضل 5 أفلام لقضاء
« How The Grinch Stole Christmas»
إن كنت من محبي أفلام الكريسماس غير التقليدية يمكن مشاهدة هذا الفيلم، والذي تتدور أحداثه حول مدينة هوفيل الذين يحبون الاحتفال بالكريسماس، ولكن يرغب جرينش الكائن الأخضر الشرير في سرقة الكريسماس كي يجعل المدينة حزينة.
أفضل 5 أفلام لقضاء

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