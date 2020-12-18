بالأسماء.. إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتشكل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك سعيد، وتتضمن كلا من: الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية وشئون المغتربين، والفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيرًا للدفاع.كما تتضمن الحكومة اليمنية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، معمر مطهر محمد الإرياني وزيرًا للإعلام والثقافة والسياحة، والدكتور واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، ونايف صالح عبدالقادر البكري وزيرًا للشباب والرياضة، وسالم صالح سالم بن بريك وزيرًا للمالية، والدكتور نجيب منصور حميد العوج وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات.كما تتضمن تشكيلة الحكومة اليمنية، سالم عبدالله عيسى السقطري وزيرًا للزراعة والري والثروة السمكية، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيرًا للنفط والمعادن، والدكتور خالد أحمد أحمد الوصابي وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، وأحمد عمر محمد عرمان وزيرًا للشئون القانونية وحقوق الانسان، والمهندس توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيرًا للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الاشول وزيرًا للصناعة والتجارة.كما تضمن التشكيلة الحكومية، عبدالسلام صالح حميد هادي وزيرًا للنقل، ومحمد عيضة شبيبة وزيرًا للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، والدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح وزيرًا للصحة العامة والسكان، وحسين عبدالرحمن عبدالقادر الاغبري وزيرًا للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضه وزيرًا للعدل، وطارق سالم صالح العكبري وزيرًا للتربية والتعليم، والدكتور أنور محمد علي كلشات وزيرًا للكهرباء والطاقة، والدكتور محمد سعيد الزعوري وزيرًا للشئون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيرًا للأشغال العامة والطرق.