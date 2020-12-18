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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2647 إصابة و50 وفاة بكورونا في المغرب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:15 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الجمعة)، تسجيل 2647 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 412393 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3857466 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في المغرب يوم 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان بأن تم خلال الفترة نفسها تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6854 حالة، كما تم تسجيل 2727 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 372725 حالة.

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