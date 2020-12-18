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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

أنشطة فنية متنوعة وورش حكى بثقافة الوادى الجديد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:40 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث نظم بيت ثقافة ناصر الثورة محاضرة تثقيفية بعنوان "الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى" حاضرها أحمد عبدالهادى، تحدث عن الشباب وضرورة التعرف على تاريخ وكيان وطنه الذى يعيش فيه.

بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة محاضرة تثقيفية بعنوان "الآثار السلبية للتدخين" حاضرها صلاح عبدالحفيظ، ناقش فيها تعريف التدخين وأضراره، والآثار الصحية الناتجة عن التدخين ونصائح للإقلاع عن التدخين.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة بعنوان "العنف الاسرى ضد المرأة" حاضرها محمد خليل وتطرق فيها إلى تأثير الحالة النفسية على الاطفال فى العنف وتحطيم الرابط الاسرى وتشتت الأسرة، وعن "إدمان الالعاب الالكترونية" نظم بيت ثقافة صنعاء محاضرة تثقيفية، حاضرها عاطف أحمد وناقش فيها أسباب إدمان الألعاب الألكترونية وأضرارها وكيفية علاجها، بالإضافة إلى محاضرة عن "الإنترنت وتأثيره على الأسرة المصرية"، وذلك ببيت ثقافة الراشدة حاضر فيها هانى يوسف، تناول فيها الآثار الإيجابية والسلبية للإنترنت على المجتمع وتأثيرها على الأطفال والأسرة.

أعد بيت ثقافة بلاط معرضا لمنتجات فنية من خامات البيئة، بينما نفذ قصر ثقافة الخارجة ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين، كما نفذ ورشة حكى عن "النظافة طريقنا..للوقاية من الأمراض"، بجانب ذلك ناقش بيت ثقافة الجديدة كتاب "كيف أتعامل مع الآخرين"، بالإضافة إلى سرد قصة "آداب الإستئذان" ببيت ثقافة المعصرة.

أقيم أسبوع ثقافى بقرية الشركة، حيث تضمن العديد من المحاضرات التثقيفية منها محاضرة بعنوان "دعائم المجتمع" حاضرها عيد أحمد حسين، ناقش فيها وعى الشعب فى كافة شئون الحياة وتأثير تعاون الشعب مع حكومته لتحقيق التقدم والرفاهية وكيفية العمل بروح الديمقراطية، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الإسلام دين الحرية والسماحة" حاضرها عماد أحمد نعمان، تناول تعريف التسامح ومظاهر التسامح فى الإسلام وآثار التسامح على المجتمع، إلى جانب محاضرة بعنوان "تأثير البيئة فى انتشار الكثير من الأمراض" للدكتورة نسمة عوض وقدمت تعريفا للتلوث وأنواعه، وما هى أهم الأمراض الناتجة عن التلوث، بجانب ورشة أعمال يدوية من التريكو.

نفذ بيت ثقافة القصر ورشة لأعمال التريكو وتدريب الفتاة على حرفة تستفيد منها فى تزويد دخل الأسرة، كما أعدت مكتبة شرق بولاش تصميم مجلة حائط عن الإرهاب، بينما قدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة العديد من الفقرات غنائية واكتشاف مواهب، وسرد قصة عن "أهمية القراءة".

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