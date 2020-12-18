«مكارم الأخلاق ومحاسنها».. محاضرة دينية بثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقد بيت ثقافة أطسا محاضرة بعنوان "تنمية قيم الولاء لدى الأطفال" للشيخ حسن علي محمد من الأزهر الشريف، تحدث فيها عن أهمية غرز تلك القيم النبيلة كالولاء والانتماء للوطن في الأطفال، كما ناقش أعضاء نادى الأدب بقصر ثقافة الفيوم مجموعة من الأعمال الأدبية مثل قلبي، صمود، أنثى الماضى لكل من الشعراء أشرفت هشام، مروة عادل، وأحمد الرسمية.أقام بيت ثقافة ابشواى محاضرة ثقافية بعنوان "الإدمان" تناولت تعريف الإدمان وأنواعه والآثار الناتجة عنه على الفرد والأسرة والمجتمع وكيفية العلاج، بينما نفذت مكتبة مطرطارس الفرعية ورشة فنون تشكيلية لعمل "مجسم لعلم مصر" للمدربة شيماء عبدالرحمن باستخدام الخامات لوحة نصبيان والألوان بأنواعها، كما عقدت مكتبة منية الحيط الفرعية حوارا بعنوان" الفرق بين القصة القصيرة والرواية والحكاية" ألقاه عيد رمضان، الذي أوضح الفرق بين مصطلح الأدب والقصة القصيرة.عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة دينية بعنوان "مكارم الأخلاق" للشيخ ناصر روبي وبدأ بتعريف مكارم الأخلاق وإن أساس هذا الدين العظيم هو مكارم الأخلاق ومحاسنها، فقد روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال" إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأن كلمة البر هي الجامعة لمعاني الدين.