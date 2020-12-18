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سياسي

باحثة: البرلمان القادم يشهد أكبر تمثيل شبابي في الحياة النيابية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:16 م
هبه شكري
هبه شكري
صقر محمد
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قالت هبه شكري، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن البرلمان القادم يشهد تنوعًا فكريًا وسياسًا وثقافيًا، حيث يشمل تمثيلًا مشرفًا لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى تميزه بالتعددية الحزبية التي تعد عاملًا أساسيا لإثراء الحياة النيابية والبرلمانية في مصر.

وأكدت الباحثة لـ"الدستور"، أنه لاشك أن الخبرات المختلفة المنضمة تحت قبة البرلمان ستنعكس بشكل إيجابي على التفاعل داخله وهو ما يجب أن يصب في صالح القضايا المجتمعية الملحة التي يعاني منها المجتمع المصري، كما سيسهم هذا التنوع في دعم المسار التنموي الذي تشهده مصر في الوقت الراهن، مُشيرة إلى أن وجود 13 حزبا داخل قبة البرلمان مع اختلاف وجهات نظرهم وتوافقهم على إعلاء المصلحة الوطنية سيساعد على فتح المجال لتعدد الآراء ومن ثم تعزيز الرؤى التي تسهم في دعم استقرار الدولة المصرية، ودعم جهود التنمية، فضلًا عن أن تعبيره عن شرائح مختلفة من المجتمع، سيسفر عن إصدار قوانين تلبي احتياجات المواطن المصري وتراعي مشكلاته الحقيقية.

وتابعت أن نتيجة للتنوع الذي يشهده المجلس، وتمثيل جميع فئات المجتمع، فهناك قفزة ضخمة في تمثيل المرأة والشباب بما يقارب 50% من تركيبة المجلس الجديد، حيث يشهد برلمان 2021 تمثيلًا غير مسبوقا للمرأة المصرية، إذ تتجاوز المرأة عدد 160 مقعدا بنسبة 25% فضلا عن نجاحها في بـ6 مقاعد، بالإضافة إلى كما أنه يضم أكبر تمثيل شبابي في الحياة النيابية في مصر، وهو ما يعزز من فرص خلق نخبة سياسية جديدة من الشباب تستطيع التجديد في شريان العمل السياسي وقادرة على المشاركة بأفكار مبتكرة لبناء مستقبل مصر.

واختتمت تصريحاتها أنه هناك فرصة كبيرة للبرلمان المصري الجديد ليقدم أداء مختلفًا وأن يعمل جاهدًا ليلبي آمال وطموحات الشعب المصري، لكن سيظل التقييم الحقيقي للبرلمان متوقفًا على أدائه العملي على أرض الواقع ومدى تعبيره عن المجتمع المصري، حيث إن هناك العديد من التشريعات التي يجب إنجازها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتي عليها أن تأخذ في الاعتبار المواطن المصري البسيط.

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