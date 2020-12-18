«كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا».. ندوة بثقافة أسيوط

شهد قصر ثقافة ديروط بالتعاون مع الجمعية المصرية للباحثين العلميين وقطاع التدريب الضريبي، ندوة تثقيفية بعنوان "كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا" حاضرها أحمد عبدالوهاب مدير إدارة التدريب الخارجي بقطاع التدريب بمصلحة الضرائب، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني.وتناول الحديث حول أهمية تقديم الإقرار الضريبي وكيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني والتقديم إلكترونيا، كما ناقش محمد علاء بجهاز مكافحة التهرب الضريبي بأسيوط العقوبات التي تقع على الشخص الذي لا يقدم الإقرار الضريبي، واختتم اللقاء بمناقشة الحضور حول الأسئلة الشائعة في دور الدولة في الحد من مشكلة التهرب الضريبي.نظم نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر سلسلة من المحاضرات التثقيفية تحدثت علياء الشريف خلالها عن تعريف نادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر، وما يقدمه من خدمات متاحة للجمهور كما تناولت الحديث حول مفهوم التكنولوجيا الحديثة وأثرها في المجتمعوأعد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل محاضرة عن أهم أعمال الأديب عباس العقاد "عبقرية السيد المسيح"، حاضرها يحيي عبد الصبور، وقدم رؤية جوهرية حول ما تناوله العقاد من التحليل والتعليل، تلك الظاهرة الفريدة في العالم الإنساني ظاهرة دعوة النبوة التي قادته المقارنة الطويلة بين الديانات إلى التأكيد بأن منشأها الأول هو مدن القوافل، وتصدى العقاد في كتابه لقضية مهمة هي قضية الشك في وجود السيد المسيح، ويقف العقاد في فصل آداب حياة عند الأقوال التي جاءت على لسان السيد المسيح في مجال التوصية والوعظ، فلا يرى فيها ما ينكر أو يستغرب، إذ الغرض الذي يرمي إليه المسيح منها تطهير النفس وتنزيهها واجتثاث ما تنطوي عليه من جذور الشر وبذور الفساد.