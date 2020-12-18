رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا».. ندوة بثقافة أسيوط

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:50 م
جمال عاشور
طباعة
شهد قصر ثقافة ديروط بالتعاون مع الجمعية المصرية للباحثين العلميين وقطاع التدريب الضريبي، ندوة تثقيفية بعنوان "كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا" حاضرها أحمد عبدالوهاب مدير إدارة التدريب الخارجي بقطاع التدريب بمصلحة الضرائب، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني.

وتناول الحديث حول أهمية تقديم الإقرار الضريبي وكيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني والتقديم إلكترونيا، كما ناقش محمد علاء بجهاز مكافحة التهرب الضريبي بأسيوط العقوبات التي تقع على الشخص الذي لا يقدم الإقرار الضريبي، واختتم اللقاء بمناقشة الحضور حول الأسئلة الشائعة في دور الدولة في الحد من مشكلة التهرب الضريبي.

نظم نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر سلسلة من المحاضرات التثقيفية تحدثت علياء الشريف خلالها عن تعريف نادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر، وما يقدمه من خدمات متاحة للجمهور كما تناولت الحديث حول مفهوم التكنولوجيا الحديثة وأثرها في المجتمع

وأعد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل محاضرة عن أهم أعمال الأديب عباس العقاد "عبقرية السيد المسيح"، حاضرها يحيي عبد الصبور، وقدم رؤية جوهرية حول ما تناوله العقاد من التحليل والتعليل، تلك الظاهرة الفريدة في العالم الإنساني ظاهرة دعوة النبوة التي قادته المقارنة الطويلة بين الديانات إلى التأكيد بأن منشأها الأول هو مدن القوافل، وتصدى العقاد في كتابه لقضية مهمة هي قضية الشك في وجود السيد المسيح، ويقف العقاد في فصل آداب حياة عند الأقوال التي جاءت على لسان السيد المسيح في مجال التوصية والوعظ، فلا يرى فيها ما ينكر أو يستغرب، إذ الغرض الذي يرمي إليه المسيح منها تطهير النفس وتنزيهها واجتثاث ما تنطوي عليه من جذور الشر وبذور الفساد.

موضوعات متعلقة

الإنتربول المصري يطالب بتسليم المتهمين الإيطاليين بنهب آثار مصر

محمد الباز عن «سيدة الكرم»: ضحية.. ولو مسلمة لصدر نفس الحكم

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

وصول شحنة من الأدوية مقدمة من مصر إلى السودان لعلاج أعراض كورونا

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

ثلوج كثيفة تصيب حركة المرور بالشلل في اليابان

تقرير: الصين تسعى لتطعيم 50 مليون شخص خلال شهرين

اسأل طبيب.. فيتامين «د» لا يؤثر على علاج كورونا

بيع السلع الفاخرة عبر الإنترنت لمواجهة الجمود في ظل وباء كورونا

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

«كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا».. ندوة بثقافة أسيوط

«مكارم الأخلاق ومحاسنها».. محاضرة دينية بثقافة الفيوم

أنشطة فنية متنوعة وورش حكى بثقافة الوادى الجديد

ياسمين الخطيب في ندوة «الدستور»: المشايخ مهووسون بالنساء.. والداعية مهنة مستحدثة.. والفكر السلفي مثل فيروس سي