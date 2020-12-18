النمسا تعتزم السماح لغير المصابين بكورونا بحرية التنقل

أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ مرحلة إغلاق جديدة الأسبوع المقبل، ويمكن للمواطنين الحصول على امتيازات تتيح لهم التنقل بعد ثلاثة أسابيع إذا خضعوا لفحص فيروس كورونا المستجد وجاءت نتائج الفحص سلبية.وقال المستشار زباستيان كورتس في مؤتمر صحفي، إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يشاركون في فحوص جماعية في منتصف يناير بلقاء أشخاص من أسر أخرى والذهاب للتسوق، بينما سيتعين على الآخرين الامتثال لقواعد الإغلاق لمدة أسبوع إضافي حتى 24 يناير.وسيتم السماح لمن لم يتم فحصهم بالذهاب إلى العمل أو التسوق لشراء العناصر الأساسية، ولكن سيتعين عليهم ارتداء أقنعة واقية عالية الجودة، بينما يمكن للأشخاص الذين خضعوا للفحص ارتداء أغطية وجه بسيطة.وقررت الحكومة إغلاق المتاجر غير الضرورية وفرض حظر تجول جزئي في 26 ديسمبر، حيث ظلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد ثابتة بدلا من الانخفاض في الأيام القليلة الماضية.