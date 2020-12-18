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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تعتزم السماح لغير المصابين بكورونا بحرية التنقل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:37 م
المستشار زباستيان
المستشار زباستيان كورتس
وكالات
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أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ مرحلة إغلاق جديدة الأسبوع المقبل، ويمكن للمواطنين الحصول على امتيازات تتيح لهم التنقل بعد ثلاثة أسابيع إذا خضعوا لفحص فيروس كورونا المستجد وجاءت نتائج الفحص سلبية.

وقال المستشار زباستيان كورتس في مؤتمر صحفي، إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يشاركون في فحوص جماعية في منتصف يناير بلقاء أشخاص من أسر أخرى والذهاب للتسوق، بينما سيتعين على الآخرين الامتثال لقواعد الإغلاق لمدة أسبوع إضافي حتى 24 يناير.

وسيتم السماح لمن لم يتم فحصهم بالذهاب إلى العمل أو التسوق لشراء العناصر الأساسية، ولكن سيتعين عليهم ارتداء أقنعة واقية عالية الجودة، بينما يمكن للأشخاص الذين خضعوا للفحص ارتداء أغطية وجه بسيطة.

وقررت الحكومة إغلاق المتاجر غير الضرورية وفرض حظر تجول جزئي في 26 ديسمبر، حيث ظلت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد ثابتة بدلا من الانخفاض في الأيام القليلة الماضية.

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