فريق بايدن الانتقالي: بعض مسئولي وزارة الدفاع لا يبدون التعاون

قال مسئول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الفريق لاقى مقاومة من بعض المسئولين في وزارة الدفاع عندما تقدم بطلبات للحصول على معلومات.وأكد يوهانس أبراهام للصحفيين عبر الهاتف: "لقد شعرنا بالقلق عندما علمنا هذا الأسبوع عن توقف مفاجئ في التعاون الذي كان محدودا من الأصل هناك".وتابع أنه يتوقع من وزارة الدفاع التراجع عن هذا النهج.