«إرادة جيل»: نرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر

أعلن حزب إرادة جيل رفضه الكامل لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن القرار يمثل تدخلا مرفوضا في شئون القضاء المصري.وأعلن تيسير مطر رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي يحوى مغالطات تخدم أهداف التنظيمات الإرهابية ولا يتماشى مع الشراكة القائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.وأشار "مطر" إلى أنه بوصفة عضوا بمجلس الشيوخ فسوف يطالب بعقد جلسة للمجلس لمناقشة هذا البيان والرد عليه.‏