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الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف نوع جديد من كورونا في جنوب إفريقيا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:28 م
كورونا في جنوب أفريقيا
كورونا في جنوب أفريقيا
وكالات
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ينتشر حاليا في جنوب أفريقيا نوع جديد من فيروس كورونا (سارس كوفيد.2-)، وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي مساء الجمعة في كلمة متلفزة إن النوع المكتشف هو ما كان يسمى من قبل بنسخة 501 في 2 والتي تم اكتشافها خلال فحص جيني لعينات أخذت من مقاطعات مختلفة.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ظهور هذا النوع الجديد سيؤثر على اللقاحات المستقبلية، ومع ذلك لن تتغير الاستراتيجيات الحكومية السابقة لمواجهة الفيروس في جنوب أفريقيا.

حتى الآن تم تأكيد إصابة 892813 شخصا بكورونا في جنوب أفريقيا، وتوفي 24 ألف شخص على خلفية الإصابة بكوفيد.19
وفرضت الحكومة قيودا على الخروج في أرجاء البلاد أواخر مارس الماضي لاحتواء انتشار الفيروس، وشددت الإجراءات مرة أخرى بعد انفتاح بسيط ومؤقت بداية موسم العطلات.

كان للقيود تأثير مدمر على اقتصاد البلاد.

وكانت السلطات البريطانية أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود نوع جديد من الفيروس في بريطانيا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن البدائل المعروفة للفيروس لم تسلك مسارات جديدة فيما يتعلق بالعدوى أو شدة المرض عما يسببه الفيروس الذي نقل العدوى أولا.

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